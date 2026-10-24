Corteo a Milano, un manifestante: "La nostra protesta è pacifica ma purtroppo fa più notizia la violenza"

Corteo fermato dalle forze dell’ordine in via Tivoli, a Milano, nel pomeriggio delle proteste annunciate sui social. I manifestanti si sono radunati dopo la notizia del fermo del presunto organizzatore della protesta di oggi. ”Non siamo un gruppo organizzato. Io ero un ragazzo che stamattina voleva manifestare”, ha detto Federico Denzio, tra i partecipanti al corteo. ”Abbiamo ricevuto l’avviso che c’è stato un fermo dell’organizzatore della manifestazione di oggi e di conseguenza non avevamo un luogo dove ritrovarci”, ha spiegato. I manifestanti hanno poi chiesto agli agenti di raggiungere piazza Leonardo da Vinci. ”Ci hanno detto che era impraticabile, che era una cosa impossibile da fare”, ha aggiunto Denzio. Poi c’è stato un confronto con le forze dell’ordine. ”Stanno trovando nel minor tempo possibile una strada da fare senza intralciare la pubblica circolazione, sia i mezzi sia le ambulanze”, ha sottolineato. Denzio ha definito pacifica la manifestazione e ha lamentato che ”purtroppo fa molta più notizia la violenza”. Il gruppo ha chiesto uno spazio garantito e ha detto di voler collaborare con gli agenti.