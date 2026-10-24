Cortei, Prefetto Napoli: “Qui situazione sotto controllo”

“La situazione è abbastanza tranquilla. A piazza Garibaldi abbiamo un presidio di circa 200 persone. Come avete visto è stato adottato un dispositivo abbastanza importante in città, perché la gente vuole sicurezza e noi dobbiamo fare ogni sforzo possibile per garantire sicurezza. Devo ringraziare le forze di polizia che con tanta abnegazione, sacrificio e professionalità stanno lavorando da giorni in questa città e nella città metropolitana, un ringraziamento particolare al Questore, al Comandante Provinciale dei Carabinieri, al Comandante Provinciale della Guardia di Finanza, agli uomini e alle donne in divisa che davvero stanno dimostrando di essere persone che amano la sicurezza”. Lo ha detto il Prefetto di Napoli, Michele di Bari, intervistato a Piazza del Plebiscito in merito ai cortei contro il carovita.