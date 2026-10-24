Cisgiordania, Israele ordina l’evacuazione a Hebron: città fantasma dopo l’agguato

Israele ha imposto chiusure su vasta scala e ha evacuato i residenti della città di Hebron, in Cisgiordania, a seguito degli attacchi sferrati da uomini armati palestinesi che hanno causato la morte di due soldati. Secondo un conteggio effettuato sabato mattina dal Comune di Hebron, fino a 300 famiglie hanno lasciato Deir Baha, una zona residenziale situata su una delle colline della città, e i due quartieri adiacenti.

I giornalisti dell’Associated Press hanno visto bandiere israeliane drappeggiate su un’abitazione requisita per uso militare a Deir Baha dopo che l’esercito aveva ordinato l’evacuazione.