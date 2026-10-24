Christopher Lloyd compie 88 anni e scherza sul numero legato a Ritorno al Futuro

Christopher Lloyd ha festeggiato il suo 88esimo compleanno, un numero speciale per gli appassionati di “Ritorno al futuro” e ci ha scherzato sopra in un post su Instagram. “Ve l’avevo detto, sono 88, ne vedremo delle belle”, ha detto nel video pubblicato. Il riferimento sono le miglia orarie, 88 appunto, che la DeLorean deve raggiungere per viaggiare nel tempo. L’attore, che ha interpretato Emmett “Doc” Brown nell’amato film del 1985 e nei successivi capitoli della saga, ha compiuto gli anni lo scorso 22 ottobre.