Castel Volturno, in 10mila per dire No al CPR. Fico e Battaglia: "Il governo si fermi"

Sono in 10mila, secondo la Questura, e 20mila, secondo gli organizzatori, i manifestanti scesi tra le strade di Castel Volturno per dire “No” alla costruzione del CPR. Tantissimi i lavoratori che hanno sfilato come un fiume in piena, tra loro anche il presidente della Regione Campania, Roberto Fico, che ha dichiarato: “Noi non vogliamo che si faccia, ricorreremo a qualsiasi mezzo abbiamo, anche amministrativo e anche di ricorsi al tribunale. Per noi non è accettabile, non è possibile e continueremo a manifestare in forma pacifica, ogni giorno, fin quando il CPR a Castel Volturno sarà solo un ricordo e non ci sarà mai”.

Un intervento molto accorato, ricordando alcuni passi del Vangelo, è stato portato da Don Mimmo Battaglia, Cardinale e Arcivescovo di Napoli: “Oggi diciamo no ai CPR. Diciamo no ad un sistema che fa della reclusione una risposta alla fragilità della condizione amministrativa delle persone. Castel Volturno e l’intera Campania non possono diventare il luogo dove si spostano i problemi, sperando che lontano dagli occhi smettano di esistere”.