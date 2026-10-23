Trump attacca LeBron James per non essere rimasto fermo durante l'inno nazionale: "Non capisco, è uno scandalo"

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha accusato giovedì LeBron James di mancare di rispetto agli Stati Uniti, dopo che la stella dell’NBA è stata ripresa mentre continuava il riscaldamento durante l’esecuzione dell’inno nazionale, prima della partita inaugurale stagionale di Philadelphia, martedì. “E che dire di LeBron James? Avete visto quella storia? No? Durante l’inno nazionale si esercita nel movimento del golf, prova il suo swing. Ma che diavolo significa? È diventato una specie di grande scandalo. Di che cosa si tratta? Non lo capisco. Davvero, non lo capisco”.