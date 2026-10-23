Tifone Champi, a Taiwan scuole chiuse e voli sospesi

Taiwan ha chiuso scuole e uffici e cancellato centinaia di voli mentre il tifone Champi toccava l’isola venerdì, portando venti forti e piogge torrenziali. All’inizio della settimana, Champi aveva raggiunto venti massimi sostenuti di 298 chilometri orari, ma si è indebolito fino a 155 chilometri orari avvicinandosi a Taiwan da sud-ovest. Secondo le previsioni, il centro della tempesta dovrebbe rimanere al largo, sfiorando la punta nord-orientale dell’isola prima di dirigersi verso nord, in direzione delle isole sud-occidentali del Giappone. Secondo i vigili del fuoco, giovedì una persona è morta dopo essere stata travolta dalle onde a Liuqiu, una piccola isola al largo della costa sud-orientale di Taiwan. Altre 94 persone sono rimaste ferite a causa della tempesta. Il governo ha riferito che quasi 1.300 persone sono state evacuate.egolarmente.