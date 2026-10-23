Regione Umbria approva legge su suicidio assistito: applausi e commozione in aula

La Regione Umbria ha approvato la legge sul fine vita e il suicidio assistito. La proposta di legge di iniziativa popolare ‘Disposizioni per l’assistenza sanitaria regionale alla morte volontaria medicalmente assistita mediante autosomministrazione di farmaco letale’ è stata approvata – si legge sul sito della Regione – a maggioranza dall’Aula di Palazzo Cesaroni con 11 voti favorevoli (Pd, M5S e Avs), 3 astensioni (Pernazza-Fi, Melasecche-Lega, Arcudi-Tp-Uc) e 6 voti contrari (FdI, Tagliaferri-Ud-Pp, Tesei-Lega, Romizi-FI). La presidente Stefania Proietti non ha partecipato al voto. Dopo l’approvazione è scattato l’applauso dell’aula, dove era presente anche Marco Cappato, tesoriere dell’Associazione Coscioni, e Stefano Massoli, marito di Laura Santi, la giornalista affetta da una forma avanzata di sclerosi multipla, morta a casa sua a Perugia nel luglio 2025 a seguito della auto-somministrazione di un farmaco letale.