Pakistan, scontro tra un bus di linea e un furgone: almeno 12 morti

Venerdì, nel sud-ovest del Pakistan, un autobus di linea si è scontrato con un furgone, causando la morte di almeno 12 persone e il ferimento di altre 24.

L’incidente è avvenuto a Lasbela, un distretto della provincia del Balochistan. Tra vittime e feriti figurano donne e bambini. L’autobus era in viaggio da Lasbela a Karachi, la capitale della provincia meridionale del Sindh.