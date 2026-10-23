Operazione antidroga “Skyfall”, arrestato un latitante legato alla cosca Barbaro-Castanu di Platì

È stato rintracciato e arrestato dagli investigatori della Polizia un pluripregiudicato, destinatario di un’ordinanza di custodia cautelare emessa nel novembre dello scorso anno dal Giudice per le indagini preliminari di Milano, nell’ambito dell’operazione antidroga “Skyfall“. L’arrestato è ritenuto appartenente alla cosca dei Barbaro Castanu di Platì per conto della quale gli è stato addebitato dalla Procura di Milano il traffico di oltre 3,5 tonnellate di cocaina dal Sud America. L’indagine aveva coinvolto complessivamente altre 28 persone, a vario titolo ritenute implicate in un traffico di sostanze stupefacenti per conto dei clan Barbaro di Platì e Morabito di Africo. L’uomo, sottrattosi all’esecuzione della misura cautelare, si era reso irreperibile, facendo perdere le proprie tracce. Nei suoi confronti vengono contestati, a vario titolo, i reati di associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, detenzione di droga ai fini di spaccio e detenzione illegale di arma. Le ricerche del latitante sono state avviate dalla Squadra Mobile reggina sulla base dell’ipotesi investigativa che, dopo essere sfuggito alla cattura da parte dei militari della Guardia di Finanza di Milano, l’uomo potesse aver fatto ritorno nella propria terra d’origine, cercando rifugio e protezione nel territorio reggino.