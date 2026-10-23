Myanmar, una splendida chiatta dorata al Festival della Pagoda Phaung Daw Oo

Una chiatta trainata da rematori e accompagnata da ballerini in abiti azzurri scivola tra i trampoli delle abitazioni sul lago. I vogatori si muovono all’unisono, mentre le melodie evocative si diffondono nell’aria. È il secondo giorno del Festival della Pagoda Phaung Daw Oo, una celebrazione annuale che dura 18 giorni e si svolge nella parte meridionale dello Stato Shan, a circa 420 chilometri a nord-est di Yangon, in Myanmar. La manifestazione ha come scenario il lago Inle, il secondo più grande lago d’acqua dolce del Paese, circondato da montagne e paesaggi suggestivi. Il festival si tiene dopo il ritiro dei monsoni, che per mesi hanno interessato la regione. Durante le celebrazioni, quattro venerate immagini del Buddha vengono trasportate a bordo di una chiatta dorata, decorata e accompagnata da un corteo di imbarcazioni, attraverso 21 villaggi sulle rive del lago. L’obiettivo è consentire ai fedeli di rendere loro omaggio. A prua della chiatta spicca una figura dorata del Karaweik, il mitico uccello della tradizione birmana.