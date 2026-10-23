Milano, presidio a San Vittore per gli arrestati degli scontri

Presidio davanti al carcere di San Vittore, in piazza Filangieri a Milano, a sostegno delle persone arrestate durante gli scontri del 17 e 18 ottobre in città. Una cinquantina di persone si è riunita in serata davanti all’istituto. “Siamo qui in solidarietà degli arrestati. Basta ricatti della polizia, basta ricatti del caro vita“. A dirlo al microfono è stato uno dei manifestanti. “La lotta deve continuare e nessuno deve essere lasciato indietro”, ha aggiunto. Prima di sciogliere il presidio, i manifestanti hanno acceso alcuni fuochi d’artificio al grido di “Tutti liberi e tutte libere”. Poi hanno richiamato l’appuntamento del 30 ottobre, giorno dello sciopero generale convocato dai sindacati.