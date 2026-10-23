Manovra 2027, Patuelli (Abi): "Se abbiamo già dato? No, stiamo dando, non è finita"

“Stiamo dando, non è finita. Le banche non sono fatte da soggetti estranei alla vita civile economica e finanziaria, sono fatte e basate su milioni di risparmiatori. Quindi quando uno dice tassiamo le banche, significa tassiamo i risparmiatori che hanno comprato le azioni delle banche. Questo è il punto chiave, perché la tassazione ricade sugli azionisti, non è che ricade sulle banche che non sono possedute da nessuno”. Così il presidente dell’Abi Antonio Patuelli al Festival Internazionale dell’Economia a Torino, dal palco, a una domanda sul contributo delle banche alla manovra a chi gli chiede “la vostra risposta è che avete già dato?”.