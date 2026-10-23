Giordania, la tv mostra video di una sparatoria fuori da una chiesa: almeno 6 morti

E’ di almeno 6 morti e 28 feriti il bilancio di un attacco sferrato da uomini armati durante un funerale in una chiesa in Giordania. La sparatoria è avvenuta in una chiesa greco-ortodossa a Karak, a circa 180 chilometri a sud della capitale, Amman. Le immagini trasmesse dalla televisione di Stato giordana mostrano due uomini armati, apparentemente in possesso di pistole, avvicinarsi alla chiesa e sparare alcuni colpi. Successivamente compare un terzo uomo, che sembra impugnare un fucile semiautomatico e che apre il fuoco. A quel punto, tutti e tre corrono verso l’edificio. Il governo ha affermato che l’attacco è stato “compiuto da aggressori sconosciuti”, senza precisare se alcuni degli uomini armati siano stati catturati o uccisi. Le indagini “sono in corso a pieno ritmo”, ha aggiunto.