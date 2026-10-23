Francia, spari in strada vicino a Parigi: un morto e quattro feriti

Una persona è rimasta uccisa e altre quattro sono state gravemente ferite quando, venerdì, sono stati esplosi dei colpi di arma da fuoco da un veicolo in un sobborgo di Parigi, secondo quanto riferito dalle autorità francesi. La Procura nazionale antiterrorismo francese ha assunto la direzione delle indagini e ha dichiarato che verificherà se la sparatoria abbia avuto motivazioni razziali. Un sospettato è stato arrestato e posto in stato di fermo, ha riferito la polizia. Il ministro dell’Interno Laurent Nunez ha dichiarato che le sparatorie sono avvenute in tre luoghi distinti nelle città di Trappes e La Verrière, nei pressi di Parigi. Ha aggiunto che il sospettato ha sparato con “quella che sembra essere stata un’arma di tipo militare, o almeno un’arma automatica”.