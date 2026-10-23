Festival dell'Economia, Patuelli (Abi): "Le banche non sono corno della fortuna, ma cartina di tornasole dell'economia"

Anche oggi “le borse che sono andate male. Le banche in tutta Europa vanno male, i tassi sul debito pubblico in Francia hanno superato il 5%, l’Italia segue a ruota con il 4,6%, con i paesi esterni all’Ue come la Gran Bretagna che ha ben più della Francia come tasso, e gli Usa, cassa forte del mondo, che hanno il 4,9%. Noi non siamo nel vortice peggiore ma attenzione” che “quando crescono i tassi sui titoli del debito pubblico, chi lo detiene e lo vuole vendere non prende il capitale nominale che ha investito, deve aspettare la scadenza. Le banche hanno regole ferree, se i titoli che possiedono non sono immobilizzati hanno grosse minusvalenze di fronte alle quali devono avere accantonamenti ulteriori, noi siamo la cartina di tornasole più sensibile dell’economia. E quindi non bisogna pensare che le banche siano il corno della fortuna che qualsiasi cosa succeda producono quattrini”. Così il presidente dell’Abi Antonio Patuelli a Torino al Festival dell’economia.