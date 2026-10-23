Festa del Cinema di Roma, Gino Cecchettin:”La storia di Giulia spero convinca a diventare agenti del cambiamento”

“È stata una scelta molto difficile. Già con il libro avevo visto che raccontare una storia qualcosa ti ritorna, ti ritorna tanto. A convincermi è stata quella ragazza che mi ha detto grazie per quello che fai, grazie alla storia di Giulia io sono riuscita a rimanere in vita ad essere viva”. Gino Cecchettin, padre di Giulia uccisa l’11 novembre del 2023 dall’ex compagno Filippo Turetta, interviene alla Festa del cinema di Roma per la conferenza stampa di presentazione del film ‘Se domani non torno’. “Raccontare le storie – ha proseguito – in qualche modo significa raccontare un dolore, significa che qualcuno può vedere in quel dolore un percorso di salvezza e allora visto che è in linea con quello che vogliamo fare con la nostra fondazione portare quel messaggio in modo più capillare, all’ interno della nostra comunità, della nostra nazione”. “Per me è stato difficile raccontare alcune cose che spesso si vorrebbero custodire nel privato, però ecco quella motivazione me la sono data e cioè che se non raccontiamo il dolore, purtroppo poi quel dolore lo riviviamo come è successo dopo Giulia. Da lì l’impegno della fondazione – ha aggiunto – continuare a narrare una storia di vita che racconta non solo l’ultimo giorno di Giulia anconracconta la vita di Giulia e forse i ragazzi possono in quel percorso lì intravedere un po’ della loro esperienza e di trovare il coraggio di compiere qualche azione. Lo scopo di questo film è lasciare qualcosa in chi lo vede. Noi vorremmo che oltre a conoscere la storia della nostra famiglia conoscessero anche qualcosa di loro stessi e magari iniziare a diventare un po’ come noi quegli agenti di cambiamento della società”.