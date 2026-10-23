Cisgiordania, Netanyahu: "Distruggeremo infrastrutture terroristiche e costruiremo quelle per gli insediamenti"

Il primo ministro israeliano, Benjamin Netanyahu, ha dichiarato che le Forza di Difesa israeliane “entreranno nei quartieri” da dove provenivano gli autori dell’azione armata a Hebron in Cisgiordania “evacueranno i residenti e andranno porta a porta a distruggere le infrastrutture terroristiche”. “Siamo pronti a un’azione su vasta scala – ha aggiunto – alcune settimane fa siamo stati avvertiti dei tentativi del nostro nemico di colpire noi, i nostri cittadini e i nostri soldati in vista delle elezioni. È quello che hanno cercato di fare qui. I soldati dell’Idf lo hanno impedito con il proprio corpo, rimanendo anche feriti. Distruggeremo le infrastrutture terroristiche e costruiremo le infrastrutture per gli insediamenti”. Dopo l’attacco, Netanyahu ha annunciato un blocco totale della Cisgiordania.