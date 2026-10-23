Cisgiordania, morti 2 aggressori feriti in una sparatoria vicino a Hebron

L’esercito israeliano riferisce che due presunti aggressori sono stati uccisi in seguito a una sparatoria vicino a Hebron. Lo riporta AlJazeera. Le due vittime sono state uccise in seguito a una sparatoria nei pressi di Hebron, nel sud della Cisgiordania occupata. L’esercito ha inoltre aggiunto che le forze militari stanno proseguendo le ricerche nell’area, dove è stato istituito un cordone di sicurezza. Almeno cinque persone sono rimaste ferite, alcune delle quali in gravi condizioni.