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sabato 24 ottobre 2026

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Cisgiordania, Israele avvia la demolizione di edifici civili

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Israele ha avviato la demolizione di diversi edifici in Cisgiordania come risposta a un attacco mortale a Hebron sferrato da due uomini armati palestinesi. A dare l’ordine è stato il ministro delle Finanze, Bezalel Smotrich.
Nel raid sono stati uccisi due soldati israeliani; morti anche i due presunti attentatori, secondo quanto riferito dall’Idf.
Il video, girato in Cisgiordania, mostra dei bulldozer che abbattono un condominio a più piani in cui viveva una famiglia palestinese. I residenti sono stati evacuati prima che la squadra israeliana demolisse la struttura.