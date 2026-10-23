Cisgiordania, Israele avvia la demolizione di edifici civili

Israele ha avviato la demolizione di diversi edifici in Cisgiordania come risposta a un attacco mortale a Hebron sferrato da due uomini armati palestinesi. A dare l’ordine è stato il ministro delle Finanze, Bezalel Smotrich.

Nel raid sono stati uccisi due soldati israeliani; morti anche i due presunti attentatori, secondo quanto riferito dall’Idf.

Il video, girato in Cisgiordania, mostra dei bulldozer che abbattono un condominio a più piani in cui viveva una famiglia palestinese. I residenti sono stati evacuati prima che la squadra israeliana demolisse la struttura.