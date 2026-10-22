Ue, Premio Sakharov alla Corte penale internazionale: l’annuncio di Metsola e l’applauso del Parlamento

(LaPresse) – La Corte penale internazionale e i funzionari che vi lavorano hanno vinto il Premio Sakharov, il più alto riconoscimento dell’Unione europea per i diritti umani. Il premio è giunto pochi giorni dopo che l’amministrazione Trump ha annunciato nuove e drastiche sanzioni contro la CPI, nell’ambito della sua campagna per smantellare il tribunale a causa delle indagini sugli Stati Uniti e i suoi alleati, tra cui Israele. “L’Unione europea si fonda sul rispetto del multilateralismo e delle istituzioni internazionali, e questo premio riconosce l’importante lavoro della Corte nel difendere il diritto e la giustizia internazionali”, ha dichiarato la Presidente del Parlamento europeo Roberta Metsola al Parlamento di Strasburgo, in Francia. Il premio annuale dell’UE, intitolato al dissidente sovietico e premio Nobel per la pace Andrei Sakharov, è stato istituito nel 1988 per onorare individui o gruppi che difendono i diritti umani e le libertà fondamentali.