Truffa del 'finto carabiniere': la telefonata arriva a casa di un vero carabiniere che ferma un ragazzo di 21 anni

(LaPresse) – A Rocca di Papa, in provincia di Roma, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Frascati hanno sottoposto a fermo di indiziato di delitto un 21enne campano, gravemente indiziato del reato di tentata estorsione, con il metodo del “finto carabiniere” che fa credere che la macchina della vittima è stata utilizzata per fare una rapina e che bisogna verificare che i preziosi che ha in casa non siano il provento del fantomatico colpo. Sfortuna per il truffatore la chiamata è stata rivolta a un vero Carabiniere in servizio che avendo compreso il tentativo di raggiro, ha finto di esserci cascato, ha assecondato le richieste e lo ha arrestato appena si è presentato a casa.