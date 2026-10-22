Scontri in piazza, Morgan: "Si parla di chi spacca vetrine e non del perché lo fa, racconto sterile"

“Il vero potere è quello del sole che scalda, genera, crea, illumina bruciando energie e non sottrae niente a nessuno. Mentre l’altro pensiero, di quelli che mi temono e che quindi mi escludono, ragiona in un altro modo, sottrattivo, cioè la mia ricchezza dipende dal sottrarre a qualcun altro e in genere si chiama popolo. E chi protesta in questi giorni anche per le strade lo fa proprio per questo motivo, cioè togliamo i soldi alla gente e li usiamo per cosa? Per le armi? Dovrebbero essere usati per la scuola, non dovrebbero essere usati per altre cose, per stipendi, per pensioni, per servizi. No, per le armi. Ma siamo andati fuori di testa? Ecco perché il popolo protesta, ma la cosa bella è che nessuno si chiede perché protesta il popolo. Non se ne parla e invece si parla di quello che ha spaccato la vetrina. Che l’hanno fatto per provocare apposta. Non dobbiamo cedere a questo, perché è un racconto sterile, non produce niente”. Lo dice Marco Castoldi, in arte Morgan, a margine della presentazione del documentario ‘Non importa dove’ alla Festa del Cinema di Roma.