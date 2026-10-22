Più Uno, Ruffini: "Urge lista unica di centro, troviamo sintesi con altri partiti"

“Serve una lista unica del centro non solo alle primarie del centrosinistra ma anche alle ‘secondarie’. Nei prossimi giorni io e Franco (Gabrielli, ndr) contatteremo le altre forze di centro che fanno parte del campo progressista”. Lo spiega Ernesto Maria Ruffini durante la conferenza stampa di presentazione del programma di Più Uno. “Troviamo una sintesi e presentiamoci uniti alle prossime elezioni ed eventualmente alle primarie”, è l’invito a Iv, Più Europa, Progetto civico, Centro democratico, Primavera e Psi.