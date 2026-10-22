Più Uno, il programma di Ruffini e Gabrielli: "Per un Paese più uguale"

Si intitola ’43 proposte (Più una) per un Paese più uguale’. È il programma avanzato dalla formazione di Ernesto Maria Ruffini e Franco Gabrielli con l’obiettivo, spiegano i due promotori, “di mettere il pacchetto a disposizione del centrosinistra”. Il documento viene presentato nella sede della Stampa estera, a Roma. “Il programma contiene sei strade che conducono all’uguaglianza – spiega Ruffini -. Più Uno nasce dall’esigenza, fissata dalla nostra Costituzione, di rimuovere gli ostacoli al perseguimento di questo obiettivo. Non bisogna inseguire i problemi ma provare ad anticiparli e noi mettiamo queste idee a disposizione del centrosinistra per costruire una piattaforma programmatica comune anche nell’ottica delle future primarie, che saranno il modo di individuare grazie ai cittadini il migliore interprete di una visione condivisa”. “È necessario tenere questo Paese quanto più unito e coeso”, aggiunge Gabrielli. “Non c’è nel programma una sezione che si rivolge a giovani o al Sud, anche perché pensiamo serva una crescita culturale per affrontare questi temi non come fossero una riserva indiana. Pensiamo al contrario che questi temi debbano pervadere le varie proposte”.Sei i capitoli che affrontano tanti temi, dal fisco alla sanità, la scuola, il lavoro, la casa, la mobilità, l’energia, l’industria e l’innovazione, la sicurezza, la giustizia, l’immigrazione.