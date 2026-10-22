Lavoro, Mattarella: "Il futuro non sia di robot, mai rinunciare alla centralità della persona"

“Il lavoro sta cambiando alla velocità che contrassegna l’epoca in cui viviamo. E’ stato così per ogni momento di passaggio e trasformazione”. Così il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, durante la cerimonia per il conferimento delle Stelle al Merito del Lavoro al Quirinale. “L’intelligenza artificiale sta svolgendo in questo una parte preponderante, incidendo in modo profondo sulla struttura della società, sui tempi e gli spazi nella vita di ciascuno. L’introduzione di robot umanoidi – nell’ordine di decine di migliaia nei prossimi anni – interroga il rapporto tra persona e lavoro. Vorremmo evitare che, tra qualche decennio, questa cerimonia possa essere sostituita da un concorso per l’umanoide più solerte. Viene da osservare che dipende da noi, dipende dall’umanità. Occuparsi di problemi che erano futuribili, e oggi sono realtà, significa dotarsi di una riflessione matura che affermi con chiarezza che ciò cui non intendiamo rinunciare è la centralità della persona”.