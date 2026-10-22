Festa del Cinema, l'appello dei registi del documentario su Morgan: "No alla censura"

“Morgan si porta dietro un certo tipo di approccio da parte dei media ma noi siamo andati comunque dritti, convinti. Perciò credo che quello che abbiamo fatto è un’impresa molto importante. Poteva venire meglio? Non lo so, l’abbiamo fatto e già questo è una cosa incredibile”. Va dritto al punto Francesco Dei, regista insieme a Consuelo Moschella del docufilm ‘Non importa dove’, presentato alla Festa del cinema di Roma. Il ‘film’, come preferisce definirlo Morgan, al secolo Marco Castoldi, racconta la sua vita, il suo percorso professionale, la sua musica ma anche le sue fragilità. “È un film che non nega il dolore, non si nasconde davanti al dolore e lo va a guardare – spiega Consuelo Moschella a margine della conferenza stampa tenuta all’Auditorium – In un momento storico dove vince la plastificazione della società, dove scegliamo noi tutti i contenuti da pubblicare, come pubblicarli, avere una cosa così vera, così diretta, senza filtri, credo che abbiamo fatto un piccolo miracolo”. “Quello che mi ha veramente sorpreso – ha aggiunto Francesco Dei – è che abbia avuto la forza, l’intelligenza, la sensibilità di mostrarsi fragile. Cosa molto rara per un artista. Questo – ha poi però sottolineato – è un film totalmente autoprodotto, fatto solo esclusivamente sulle nostre forze e quelle poi alla fine di un’altra società che è Bloom Media. Ma è stata nel nostro piccolo, diciamo, un’impresa titanica perché non abbiamo avuto finanziamenti statali, non abbiamo ad oggi neanche una distribuzione. Sono tutti in attesa di capire, di vedere cosa succede. Questo è il frutto dell’indipendenza”. ”E’ un film indipendente autoprodotto e siamo andati dritti perché non ci sono storie che non possono essere raccontate – chiarisce Moschella – Cioè le storie vanno raccontate, tutto quello che è umano può e deve essere rappresentato dal cinema e non ci devono essere censure preventive, io credo. E quindi la distribuzione credo che una volta che avrà visto questo film, certamente qualcuno di lungimirante ci sarà”.