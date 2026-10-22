Comunali Milano, Majorino annuncia: "Mi candido a sindaco"

“Per me è un grande onore e una grande emozione annunciare che mi candido a sindaco di Milano. Lo faccio convinto che in questa città si debba aprire una nuova fase del centro-sinistra con grande orgoglio rispetto a tante cose che sono state fatte molto positivamente in questi 15 anni, ma anche con la determinazione di chi ritiene che si debbano affrontare con grande decisione e radicalità alcuni temi importanti”. Lo ha detto il capogruppo del Pd in Consiglio regionale a Palazzo Pirelli, Pierfrancesco Majorino. Sui temi e sulle priorità della sua candidatura Majorino ha riposto che intende focalizzarsi su “il costo della vita, la questione dell’abitare e della casa, il tema enorme di come fare politica a sostegno delle persone nel tempo della crisi climatica, il lavoro. Io credo che dobbiamo davvero far sì che continui l’esperienza di governo del centro-sinistra e lo si faccia mettendo al centro e prima le persone”. Sulla discontinuità con la giunta di Giuseppe Sala, il dem dice: “non sono ossessionato da questo termine e dal tema discontinuità, il tema non è guardare al passato ma guardare al futuro”. Infine un passaggio sul tema della scelta del candidato del centrosinistra: “credo che su questo tema debbano scegliere i partiti della coalizione, io ho sempre fatto il tifo per le primarie ed è ovvio che le primarie vanno fatte in tempi certi”.