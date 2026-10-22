Caro Carburanti, Meloni: "Accordo con autotrasporto, non promesse ma risorse già arrivate"

(LaPresse) – “Il governo, tramite il ministro Salvini ha firmato in queste ultime ore un accordo con le associazioni dell’autotrasporto, con le quali ci siamo tra l’altro sempre confrontati, che ringrazio per la collaborazione che non è mai mancata in questi mesi difficili. Non sono promesse quelle che sono state firmate, sono risorse che già stanno arrivando al comparto”. Così la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in un videomessaggio via social dopo il via libera in Cdm al decreto legge recante ‘disposizioni urgenti e misure di sostegno ai settori dell’autotrasporto, dell’agricoltura e della pesca’. “Il Ministero dei Trasporti ha già cominciato a pagare – sottolinea la premier – e nei prossimi giorni le imprese riceveranno l’acconto sul credito d’imposta per il gasolio da marzo ad agosto 2026, che copriamo per intero. I controlli si faranno dopo perché chi lavora non può restare fermo ad aspettare la burocrazia. Da novembre sblocchiamo anche i pagamenti arretrati per il trasporto via mare, rifinanziamo il credito d’imposta per settembre-ottobre 2026, aggiungendo 106 milioni di euro in più ai 434 che ne hanno stati già stanziati nei mesi scorsi, e diamo più tempo, cioè fino al 31 marzo 2027, per utilizzare questi crediti. Inoltre prevediamo un altro pacchetto di misure richieste dalle associazioni che il Ministro ha incontrato in queste ore, come la possibilità di spostare in avanti il pagamento dei canoni di leasing o l’adeguamento obbligatorio di alcune tipologie di contratto, quelle meno tutelate al costo del carburante. Sono risposte che devono arrivare immediatamente, per questo abbiamo riunito oggi un Consiglio dei Ministri dedicato, oggi, non fra un mese”.