Caro carburanti, a Napoli gli automobilisti in coda alla ricerca di pompe di benzina per fare rifornimento

Prosegue l’odissea degli automobilisti alla ricerca di pompe di benzina per fare rifornimento. A causa del blocco degli autotrasportatori continuano a scarseggiare benzina e gasolio, poche le pompe aperte prese d’assalto a Napoli e in tutta la provincia. Anche Pozzuoli vive lo stesso disagio, la maggior parte dei serbatoi sono vuoti e le file alle poche pompe aperte sono lunghe diverse centinaia di metri. Lunghe attese per automobilisti e motociclisti incolonnati, nella speranza che il carburante non finisca una volta arrivato il proprio turno.