Accesso Archivi

Accesso Archivi

sabato 24 ottobre 2026

Ultima ora

Caro carburanti, a Napoli gli automobilisti in coda alla ricerca di pompe di benzina per fare rifornimento

LaPresse
LaPresse
Seguici su
Google Discover

Prosegue l’odissea degli automobilisti alla ricerca di pompe di benzina per fare rifornimento. A causa del blocco degli autotrasportatori continuano a scarseggiare benzina e gasolio, poche le pompe aperte prese d’assalto a Napoli e in tutta la provincia. Anche Pozzuoli vive lo stesso disagio, la maggior parte dei serbatoi sono vuoti e le file alle poche pompe aperte sono lunghe diverse centinaia di metri. Lunghe attese per automobilisti e motociclisti incolonnati, nella speranza che il carburante non finisca una volta arrivato il proprio turno.