Carburanti, aliscafi e pescherecci fermi al porto di Pozzuoli

La protesta per il caro carburanti continua a produrre effetti negativi sul trasporto e sull’approvvigionamento dei generi alimentari. Al porto di Pozzuoli, numerose corse verso le isole sono state soppresse. La compagnia Gestur ha tutti i mezzi fermi, Medmar riesce ancora a garantire parte delle corse, mentre Caremar ha fermato tutti gli aliscafi. I traghetti invece procedono regolarmente. Anche i pescatori hanno iniziato l’agitazione: le barche, anche a causa del maltempo, sono tutte ferme. Chi ha ancora carburante a bordo proverà a uscire nei prossimi giorni, fino a esaurimento scorte, mentre diversi pescatori sono ormai costretti a fermarsi.