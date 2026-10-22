Alla Festa del Cinema di Roma il docufilm su Morgan: “Vogliono cancellarmi, hanno paura di me”

Alla Festa del cinema di Roma è stato presentato il docufilm su Morgan, al secolo Marco Castoldi, “Non importa dove”. “Mi hanno cancellato – ha detto il musicista a margine dell’incontro con la stampa – come obiettivo insulso e disumano di qualcuno o di un sistema o di una serie di poteri che individuano in me una minaccia”. “Quando si trovano di fronte, alla spontaneità parlano di uomo ingestibile: ovvio che sono ingestibile, tu non devi pretendere di gestirmi, mi autogestisco”, ha aggiunto Morgan parlando coi giornalisti. “Come si fa ad aver paura di un musicista? Io ho paura di chi impugna un’arma, non di chi impugna una chitarra. Loro vorranno cancellarmi, ma non ce la faranno mai a togliermi l’entusiasmo”, ha concluso il cantante.