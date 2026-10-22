Albania, rissa in Parlamento tra deputati di opposizione e maggioranza

Alcuni parlamentari in Albania sono venuti alle mani quando deputati dell’opposizione hanno tentato di interrompere una seduta, mentre l’assemblea continuava a votare i disegni di legge nonostante le tensioni. I parlamentari dell’opposizione si sono scontrati fisicamente, hanno lanciato oggetti e strappato i microfoni dai banchi dei membri della maggioranza di governo. Hanno inoltre mostrato fotografie di studenti feriti dalla polizia durante precedenti proteste nella capitale, esprimendo sostegno ai manifestanti e bloccando il podio parlamentare. All’esterno del parlamento, decine di manifestanti si sono recati fuori dagli ingressi dell’edificio, mentre le proteste nel Paese sono giunte al loro decimo giorno consecutivo.
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