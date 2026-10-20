Veltroni porta la storia della Gialappa's alla Festa del cinema: "Viviamo tempi cupi, c'è bisogno di leggerezza"

“Rivedendo i 40 anni di storia della Gialappa’s capiamo forse quanto siamo cambiati, nel bene e nel male. Nel bene perché tante cose che 40 anni fa non c’erano oggi ci sono. Nel male perché questo momento che naturalmente noi nel film affrontiamo di meno, lo affronteremo di più nella serie televisiva, è un momento nel quale c’è grande pesantezza, c’è un clima cupo.Io anche per questo ho voluto fare questo film per far sorridere, perché il sorriso in questo momento è quasi un atto rivoluzionario, no? E’ una forma di leggerezza, nel senso più alto che a questo termine si possa attribuire. E’ un modo per sfuggire a questa cupezza nella quale ci vogliono immergere facendoci vivere di paura, ecco”. Valter Veltroni sul red carpet della Festa del cinema di Roma per la presentazione del suo documentario sulla Gialappa’s Band: “L’assurda storia della Gialappa’s”. “Adesso per ridere basta guardare la Casa Bianca. Per ridere o purtroppo per aver paura, ecco, ma loro hanno una originalità. Io penso nella storia della televisione italiana ci sono Renzo Arbore, Serena Dandini, Fabio Fazio e la Gialappa’s che sono stati capaci di creare delle fattorie di personaggi che poi hanno preso ciascuno il proprio e che però come si dimostra in questo film, sono rimasti affezionati a chi li ha scoperti.”