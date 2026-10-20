Scontri piazza, Meloni: "Nasce nuovo reato, partecipazione violenta a manifestazione"

“Vi spiego quali sono le novità nei provvedimenti di oggi. Primo, nasce un nuovo reato, la partecipazione violenta a una manifestazione. Tradotto, se durante un corteo o una manifestazione ti unisci a un gruppo di cinque o più persone, ti metti a tirare pietre, petardi, bastoni, metti in pericolo la sicurezza di tutti, rischi fino a cinque anni di carcere e fino a 20 mila euro di multa”. Così la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in un video diffuso sui social al termine del Cdm che ha approvato il decreto legge recante ‘disposizioni urgenti in materia di sicurezza pubblica e contrasto alla criminalità minorile’. “Se avevi il volto coperto o se hai ferito qualcuno – spiega ancora la premier -, la pena aumenta e aumentano anche le pene per chi devasta in gruppo”.