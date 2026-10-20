Scontri Milano, Calabresi: "La città è spaventata, una risposta di sicurezza va data"

(LaPresse) “Mi è sembrato francamente che in una fase così costruire polemica politica su questi fatti non sia il caso. La seconda carica dello Stato secondo me deve unire, non dividere”. Lo ha detto Mario Calabresi, giornalista e candidato alle primarie del centrosinistra per il sindaco di Milano, a margine della cerimonia di posa della prima pietra del Bosco della Musica del Conservatorio Verdi, a Rogoredo, a proposito delle parole del presidente del Senato, Ignazio La Russa. Ieri La Russa, al presidio del centrodestra vicino a piazza Duomo, ha sostenuto che chi condanna le violenze di piazza con un “però” aizza le piazze e ha chiamato in causa proprio Calabresi. Sulla risposta affidata a forze dell’ordine ed esercito, Calabresi ha detto che “in questo momento la città è spaventata e ferita e una risposta di sicurezza va data. Poi dobbiamo però occuparci di risolvere i problemi”. Il nodo, per lui, è educativo. “Bisogna lavorare, ma non da oggi, da tempo, per fare educazione, inclusione, per dare una prospettiva di futuro a ragazzi giovanissimi che sentono di non avere un futuro e finiscono nell’emarginazione”, ha spiegato. Il nuovo campus del Conservatorio sorgerà nell’area della palazzina ex Chimici. “Nel buio di questi giorni è uno straordinario segnale di luce, perché ci racconta di come Milano sia capace di rigenerare e trasformare usando l’educazione e la cultura e quindi di ricucire anche territori”, ha concluso Calabresi.