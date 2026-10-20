Protesta autotrasportatori, Tajani: "Auspico soluzione dopo incontro con Salvini"

(LaPresse) – “Stamani c’è una riunione del ministro Salvini con i rappresentanti del settore trasporto speriamo che possano essere trovate le soluzioni per permettere poi di far rifornire i negozi, i mercati, i supermercati, a cominciare dal dai farmaci, soprattutto quelli salvavita, per passare poi al fresco, cioè tutto quello che viene si può deteriorare, dobbiamo impedire che poi si faccia un danno alla agricoltura”. Lo ha affermato il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, a margine dell’evento Welfare Italia a Roma. “Il governo pone grande attenzione rispetto ai temi dell’agricoltura, però ecco, non evitiamo di interrompere servizi che poi portano danno soprattutto ai cittadini e non portano alcun vantaggio”, ha aggiunto.