Francia, negozianti e volontari in strada per ripulire Parigi dopo le violenze

Lunedì, residenti e volontari sono scesi in strada a Parigi per rimuovere graffiti e detriti e aiutare i commercianti colpiti dai saccheggi, dopo un fine settimana segnato dai peggiori disordini degli ultimi anni in Francia. La polizia ha imposto il coprifuoco notturno in due zone della capitale, con l’obiettivo di proteggere le persone e le proprietà dalla violenza e dai saccheggi, secondo quanto riferito in una nota. Il provvedimento riguarda Place de la République, teatro di disordini sabato, e il quartiere commerciale di Les Halles. Inoltre, dalle 20 sono vietati raduni e manifestazioni.