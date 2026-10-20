Festa del cinema Roma 2026, Ghali porta i ragazzi dello Spin time sul red carpet

“E’ molto importante innanzitutto essere qui per il film che ha fatto Alessandra Cutolo che fa parte della grande comunità di Spin Time e che esprime molto bene questa capacità di della comunità di assumere la sofferenza, il dolore di tutti quanti gli esclusi e di trasformarla attraverso la forza della solidarietà e della fraternità. Chiaramente siamo molto grati a Ghali che già conosciamo attraverso Mediterranean Saving Humans per aver voluto portare qui in questa sede e anche facendo appunto il red carpet la comunità dei ragazzi e delle ragazze di Spin Time”. Don Mattia Ferrari sul red carpet della Festa del cinema di Roma insieme a Ghali per presentare “A Mare”, di Alessandra Cutolo. Un documentario che segue un gruppo di madri e figli provenienti da Nigeria, Etiopia, Senegal, Marocco, Eritrea e Tunisia, che vivono negli edifici occupati Spin Time e 4 Stelle a Roma. Il racconto di una giornata al mare, dalla partenza in treno fino alla scomparsa del piccolo Adonai, diventa un’occasione per far emergere le esperienze e i traumi legati alla traversata del Mediterraneo. “Questa comunità per colpa dell’ingiustizia ha subito uno sgombero e il rischio di dispersione – aggiunge – per questo siamo molto grati a Ghali perché lancia un segno molto forte che nonostante l’ingiustizia, nonostante la violenza di tutto quello che è accaduto, è ancora possibile ricostruire e portare avanti questa solidarietà. La pellicola racconta una storia, verosimile, possiamo dire, sulla comunità di Spin Time, che però raccoglie in sé storie, appunto, molto note, di sofferenza, ad esempio delle persone migranti. E’ un film che riesce ad esprimere molto bene questo dolore. E anche come la solidarietà sia capace di trasfigurare il dolore.”