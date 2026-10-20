Caro vita, continua la protesta degli agricoltori a Montecitorio

Ancora proteste degli agricoltori all’esterno della Camera dei Deputati. Una delegazione della CIA (Confederazione italiana agricoltori) si è infatti raccolta in piazza Montecitorio per continuare a protestare contro le condizioni economiche sempre più sfavorevoli che stanno colpendo il settore e, più in generale, i cittadini italiani: “Le nostre aziende sono allo stremo”, si sente urlare al megafono. Durante il presidio, il deputato del PD Piero De Luca è sceso a incontrare i rappresentanti degli agricoltori, intrattenendosi diversi minuti a parlare con loro.