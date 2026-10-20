Caro- carburanti e blocco tir, Uggè (Unatras): "Da Salvini parole importanti, il 27 verificheremo"

(LaPresse) “Oggi c’è stata la ripresa del confronto con le delegazioni che rappresentano le imprese di autotrasporto. Il ministro ci ha detto delle cose importanti, che i pagamenti inizieranno da domani alle imprese che hanno presentato le domande, poi si andrà avanti su altri aspetti. Saranno anche presentati provvedimenti di legge per quanto riguarda l’adeguamento dei costi, in particolare di quelli del gasolio. Ci reincontreremo il 27 per verificare che quanto detto sia attuato”. Così, a margine dell’incontro a Milano tra il Ministro dei Trasporti Salvini e le associazioni degli autotrasportatori, il presidente di Unatras Paolo Uggè. “La gente che protesta lo deve poter fare, ma nel rispetto delle regole”, ha aggiunto Uggè. “Coartazioni delle libertà individuali non sono condivise, noi non le abbiamo mai condivise, continuiamo a non condividerle adesso pur comprendendo le ragioni della gente che si trova in difficoltà, e non dimenticando che ci sono anche responsabilità da parte degli armatori e dei committenti che non pagano quello che devono pagare. Quindi ci sono delle ragioni, ma non si deve coartare le libertà degli altri”, ha concluso.