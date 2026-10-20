Antonella Elia dopo l’intervento: "Era un tumore borderline, sto bene"

Con un video su Instagram Antonella Elia ha voluto rassicurare i fan sulle sue condizioni dopo l’intervento chirurgico a cui si è sottoposta al Policlinico Gemelli a Roma. “Comunicato ufficiale: tutto a posto – esordisce la conduttrice dal letto dell’ospedale – era un tumore borderline, per cui ho tolto le tube e le ovaie, ma l’utero c’è ancora. Non siate preoccupati, sono sopravvissuta ed è molto meglio di quanto ci aspettasse”. E poi ancora: “Non riesco a parlare”, aggiunge, perché ancora sotto gli effetti dell’anestesia, “ho male alla gola e alla pancia, ma è tutto ok. Grazie per tutto il vostro affetto, sono veramente toccata. Mi avete investito di tale e tanto amore che sono guarita”.