Victoria’s Secret Fashion Show 2026, gli ospiti vip in posa prima della sfilata: dalle Katseye a Megan Thee Stallion

(LaPresse) – La sfilata di Victoria’s Secret del 2026 si è tenuta domenica a Culver City, in California. Vanessa Bryant, Dylan Sprouse, Olivia Ponton, Tinashe, Livvy Dunne: eccoli in posa per le foto prima dell’evento. Insieme a loro anche Meg Donnelly, Tan France, Hillary Super, Hillary Super, Adam Selman, Aniya Harvey ed Esmé Creed-Miles. Durante lo show si è esibita dal vivo una formazione tutta al femminile, tra cui Megan Thee Stallion, Tate McRae, KATSEYE e Megan Moroney. Kylie Jenner ha fatto un debutto a sorpresa in passerella, indossando il Fantasy Bra, il primo del marchio dal 2018. Tra le modelle che hanno sfilato in passato, oltre alle veterane del marchio, c’erano Adriana Lima alla sua 21esima sfilata, Gigi Hadid, Alessandra Ambrosio, Barbara Palvin, Alex Consani e Ashley Graham.