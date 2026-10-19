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lunedì 19 ottobre 2026

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Protesta autotrasportatori, blocco al Porto di Napoli: "Appello ai colleghi del Nord: manifestate con noi"

LaPresse
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(LaPresse) La protesta dell’autotrasporto arriva al porto di Napoli: alcuni Tir hanno bloccato il varco Bausan, vicino all’ingresso dell’autostrada A1, con disagi per il traffico. “Anche noi del trasporto conteiner del Porto di Napoli abbiamo deciso di unirci alla protesta contro il caro gasolio e il caro vita. Il prezzo del gasolio subisce una speculazione incontrollata, chiediamo il sostegno dei colleghi del Nord”, l’appello lanciato dai manifestanti che questa mattina hanno bloccato l’accesso al Porto.