Milano, ancora controlli in Duomo: identificati alcuni giovani

Momenti di caos in piazza Duomo a Milano, dove i carabinieri hanno bloccato un gruppo di giovani. I ragazzi sono stati poi accompagnati alla stazione mobile dell’Arma presente sulla piazza per essere identificati. La piazza è presidiata dal pomeriggio da contingenti di polizia e carabinieri, dopo che alcuni gruppi legati alle proteste dei giorni scorsi si sono dati appuntamento sui social. Poco prima un altro giovane, che si era rifiutato di mostrare i documenti, è stato portato in questura.