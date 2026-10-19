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lunedì 19 ottobre 2026

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Littizzetto gongola: "Mi ha risposto Sanchez. Neanche su Tinder una roba così"

LaPresse
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(LaPresse) Luciana Littizzetto commenta con ironia la risposta di Pedro Sanchez alla sua Letterina nella seconda puntata della stagione 2026/2027 di Che tempo che fa sul Nove. “Mi ha scritto: ‘grazie per le gentili parole a Luciana ma devo rimanere in Spagna a cucinare paella per almeno altri quattro anni’ e bla bla bla sempre tuo Pedro Pedro Pedro con la rosa rossa ma neanche su Tinder una roba così poi questa settimana si è baciato con la moglie perché si vede che la moglie si è ingelosita”.