Littizzetto gongola: "Mi ha risposto Sanchez. Neanche su Tinder una roba così"

(LaPresse) Luciana Littizzetto commenta con ironia la risposta di Pedro Sanchez alla sua Letterina nella seconda puntata della stagione 2026/2027 di Che tempo che fa sul Nove. “Mi ha scritto: ‘grazie per le gentili parole a Luciana ma devo rimanere in Spagna a cucinare paella per almeno altri quattro anni’ e bla bla bla sempre tuo Pedro Pedro Pedro con la rosa rossa ma neanche su Tinder una roba così poi questa settimana si è baciato con la moglie perché si vede che la moglie si è ingelosita”.