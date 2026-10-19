Festa del Cinema di Roma, Mordini: "Dire che il femminicidio è solo un omicidio fa accapponare la pelle"

(LaPresse) – “Mi sono sentito responsabile. Ho detto, forse porta avanti un discorso che mi appartiene, perché l’ho affrontato in diversi modi, in diversi generi. Mi sembrava questa l’occasione giusta proprio per Melania (Rea n.d.r.), di andare a raccontarla con la maggior attenzione possibile”. Stefano Mordini, regista della serie ‘Melania Rea’, in programma alla Festa del cinema di Roma, spiega le motivazioni che lo hanno spinto a raccontare questa terribile storia di femmicidio a distanza di 15 anni. “Nel racconto non c’è una giustificazione, perché non c’è un motivo. Quel motivo non dovrebbe esistere. Dopodiché, noi come esseri umani ci giustifichiamo, ma in questo caso, visto che non siamo parte della storia, cioè non siamo coloro che l’hanno vissuta in prima persona, non c’è motivazione. E io che ovviamente sono padre, questa riflessione la faccio continuamente”. “Ho sentito cose che mi fanno accapponare la pelle – aggiunge Mordini. – Ho sentito che il femminicidio non esiste, perché il femminicidio è comunque un omicidio, questo è quello che sentiamo dire. Ecco, su questo in qualche modo resto basito”.