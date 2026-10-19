Festa Cinema Roma, Maria Esposito: "Ho dato identità a Melania Rea prima di violenza"

(LaPresse) – “Nel racconto di Melania mi sono affidata tantissimo a quello che sentivo io. Cioè mi sono immaginata io nei suoi panni. E quindi ci ho messo tutto il sentimento. Ho provato proprio a raccontare chi era Melania prima di raccontare la violenza in sé per sé e Melania per me era una ragazza semplice che sognava una famiglia, aveva dei sogni e amava con tutto il suo cuore. Aveva sognato una vita meravigliosa. Un matrimonio felice”. Così Maria Esposito che nella serie ‘Melania Rea’, in programma alla Festa del Cinema di Roma, interpreta il ruolo di Melania a 15 anni dalla sua morte. A La Presse racconta la difficoltà di interpretare una donna di cui si conosce solo la sua terribile storia di cronaca nera. “Ad aiutarmi molto – prosegue Esposito – è stata anche la direzione di Stefano (Mordini, il regista della serie, ndr) che mi ha aiutato veramente tantissimo. Lui su ogni scena metteva una musica e a me quelle musiche che metteva mi facevano uscire fuori tutto quello che sentivo”. “Vedendo la storia da fuori e interpretarla mi fa sia rabbia che tenerezza. In un rapporto – prosegue – non ti ne rendi conto quando sei manipolata, magari lo può vedere una persona esterna, ma tu che ci sei dentro non te ne rendi conto e questo mi fa rabbia”.