Festa cinema Roma, Daniele Rienzo interpreta Parolisi in ‘Melania Rea’: “Personaggio mi è rimasto addosso per mesi”

(LaPresse) “Una cosa che ho capito interpretando questo ruolo è che sono passati 15 anni dalla morte della povera Melania Rea ma gli uomini ancora hanno capito veramente poco, abbiamo ancora molta strada da fare”. Daniele Rienzo, che nella serie presentata lunedì alla Festa del cinema di Roma ‘Melania Rea’, interpreta il marito omicida, racconta la difficoltà avuta nell’interpretare un ruolo così delicato in una vicenda dolorosa. “Mi sentivo molto responsabilizzato dal lavoro – ha spiegato Rienzo -, è stato un lavoro estremamente difficile dall’inizio alla fine e anche dopo. Mi sono portato quella faccia strafottente per mesi, anche dopo le registrazioni”.