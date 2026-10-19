David Rossi, Commissione d'Inchiesta: “Mussari e Ceccherelli coinvolti in intimidazione”

(LaPresse) Sarebbe il banchiere Giuseppe Mussari, ex presidente del Monte dei Paschi di Siena, il mandante dell’intimidazione sfociata per errore nella morte di David Rossi secondo la Commissione parlamentare d’inchiesta istituita per fare luce sul caso. Gabriele Ceccherelli sarebbe invece l’organizzatore. L’allora capo della comunicazione della banca MPS precipitò dalla finestra del suo ufficio il 6 marzo 2013 pochi giorni dopo l’inizio di un’indagine della Guardia di Finanza sull’istituto di credito senese. Nella sede della Camera di Palazzo San Macuto la Commissione parlamentare monocamerale d’inchiesta sulla morte di David Rossi presieduta dal deputato Gianluca Vinci (FdI) ha comunicato ciò che è emerso grazie a tre informative in cui due soggetti, la cui identità rimane segreta, hanno indicato Mussari come mandante e Ceccarelli come organizzatore. Nessuna indicazione invece sugli esecutori materiali. Il 3 marzo 2026 la commissione aveva approvato la relazione intermedia, escludendo definitivamente l’ipotesi del suicidio di David Rossi. Oggi le rivelazioni alla stampa: “Abbiamo ritenuto necessario citare il Dott. Mussari e Ceccherelli” dichiara il presidente della Commissione Vinci a margine dell’incontro con la stampa, “come persone che possono venire a riferire ed eventualmente smentire con tutte le garanzie del caso, oltre a indicare eventuali rapporti tra i soggetti dichiaranti”. “Da quello che emerge” aggiunge Vinci, “sembra ci fossero contatti con il clan Grande Alacri che stava facendo degli affari nella Bassa Mantovana e David Rossi voleva andare dalla magistratura per dichiarare i fatti. Con l’intimidazione si voleva impedire che lo facesse oppure lo si voleva a obbligare a fare una determinata operazione. Questo non è ancora stato chiarito”. “Secondo la ricostruzione che ci è stata indicata c’era una volontà di difendere David Rossi da soggetti più pericolosi limitando il tutto a un’intimidazione evitando fatti più gravi come l’omicidio che purtroppo poi è avvenuto”. La commissione ha deliberato oggi l’invio degli atti all’autorità giudiziaria.